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Сутормин: некоторые моменты объясняются Семаком до мелочей

Сутормин: некоторые моменты объясняются Семаком до мелочей
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об особенностях работы с главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком.

«Некоторые моменты нам объясняются до мелочей. Я бы не сказал, что Сергей Богданович строгий. Естественно, если что-то не нравится, он повысит голос, но не сильно. Подсказывает, где что убрать, какие моменты исправить, чтобы мы стали лучше. И немаловажный фактор, что с таким количеством и качеством футболистов, у нас нет проблем в раздевалке. Все тренируются, работают и ждут шанса. Думаю, это тоже важный фактор, почему мы становимся чемпионами», — приводит слова Сутормина пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время футболист четырежды стал чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок и три — Суперкубок России.

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