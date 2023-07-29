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Президент ФИФА тайно покинул ЖЧМ-2023. Ранее он призывал уважать турнир как мужской

Президент ФИФА тайно покинул ЖЧМ-2023. Ранее он призывал уважать турнир как мужской
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Президент ФИФА Джанни Инфантино досрочно покинул чемпионат мира по футболу среди женщин. Об этом сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, самолёт функционера 17 июля покинул Таити и прилетел в Новую Зеландию, где прошла церемония открытия первенства мира. Однако через восемь дней Инфантино вновь улетел на Таити, а ФИФА не сообщает, когда президент вновь посетит турнир. Отмечается, что Инфантино ни разу не был на матчах в Австралии, в которой проходит часть ЖЧМ-2023.

Ранее Инфантино призывал телевещателей, которые предоставляли недостаточное, по его мнению, количеств средств за права, уважать женский чемпионат мира как мужской. Сообщается, что большой акцент Инфантино сделал именно на подготовку к мужскому турниру 2022 года, меньше уделяя внимание к соревнованиям женщин.

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