Президент ФИФА тайно покинул ЖЧМ-2023. Ранее он призывал уважать турнир как мужской

Президент ФИФА Джанни Инфантино досрочно покинул чемпионат мира по футболу среди женщин. Об этом сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, самолёт функционера 17 июля покинул Таити и прилетел в Новую Зеландию, где прошла церемония открытия первенства мира. Однако через восемь дней Инфантино вновь улетел на Таити, а ФИФА не сообщает, когда президент вновь посетит турнир. Отмечается, что Инфантино ни разу не был на матчах в Австралии, в которой проходит часть ЖЧМ-2023.
Ранее Инфантино призывал телевещателей, которые предоставляли недостаточное, по его мнению, количеств средств за права, уважать женский чемпионат мира как мужской. Сообщается, что большой акцент Инфантино сделал именно на подготовку к мужскому турниру 2022 года, меньше уделяя внимание к соревнованиям женщин.
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