Гвардиола отреагировал на слова журналиста о неполной адаптации Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста об адаптации Эрлинга Холанда.
«Эрлинг ещё не полностью адаптировался в команде и сколько шагов ему осталось сделать, чтобы стать ещё лучше? Я бы сказал, что Эрлинг Холанд очень неплохо адаптировался в «Манчестер Сити». Когда ты забиваешь больше 60 голов за сезон! Он адаптировался очень-очень быстро и очень хорошо. Так что с этим нет никаких проблем», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.
К «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд присоединился прошлым летом, перейдя из дортмундской «Боруссии». В дебютном сезоне за английский клуб норвежский нападающий забил 36 голов в рамках АПЛ и сделал восемь результативных передач.
По итогам кампании-2022/2023 «горожане» стали чемпионами Англии, обладателями Кубка страны, а также победителями Лиги чемпионов. В финале престижнейшего еврокубкового турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» со счётом 1:0.
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