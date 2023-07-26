Экс-тренер «Спартака» Чернышов: Халк был просто монстр. Как Холанд сейчас

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов сравнил самых ярких бразильских легионеров в истории «Зенита» — Малкома и Халка.

«Сложно сравнивать футболистов, которые играли в одной команде в разное время. Если бы они оказались в одно время в одном месте, пусть даже в разных клубах, сделать это было бы проще. Но я лично отдал бы предпочтение Халку. Для меня это был просто монстр. Не уедь он тогда в Китай, а вернись в сильный европейский клуб, уверен, что Халк добился бы серьёзных высот. У этого футболиста было всё — я не видел слабых сторон. Мы сейчас смотрим на Холанда и говорим: совершенный футболист. Вот для меня Халк такой же», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.