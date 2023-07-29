Роберто Фернандес: тяжело представить себя в другом клубе из России, кроме «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес заявил, что ему тяжело представить свой переход в какой-либо другой российский клуб. Также футболист отметил, что у него даже нет подобных мыслей.

«Я не думаю о трансфере из «Динамо» в какой-либо другой московский клуб. Да, мы говорили, что бывают какие-то проблемы, что могут усложниться отношения. Однако мне тяжело представить себя в другом российском клубе, кроме «Динамо».

Может ли меня соблазнить «Зенит»? Я счастлив быть в «Динамо», у меня нет никаких мыслей о переходе в какую-либо другую команду», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

23-летний Фернандес связан контрактом с «Динамо» до июня 2027 года. В нынешнем сезоне парагвайский защитник сыграл два матча за бело-голубых.