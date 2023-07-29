Экс-игрок «Рубина» Сибайя: для меня Россия — второй дом. Здесь я нашёл множество друзей

Бывший южноафриканский футболист Макбет Сибайя, ранее выступавший в казанском «Рубине», высказался о своём приезде в Россию. Он поучаствовал в товарищеском матче на саммите «Россия — Африка», прошедшем в Санкт-Петербурге 28 июля.

«У меня отличные эмоции от возвращения в Россию. Страна сильно изменилась за последние годы. Я вижу много хороших вещей. Сейчас в России много процессов, которые позволят сделать жизнь многих людей по всему миру лучше.

Моё лучшее воспоминание о России? Конечно, это всё время, проведённое в России — особенно в Казани. Вспоминаю, как мы играли в Лиге чемпионов. Для меня Россия — второй дом. Здесь я нашёл множество новых друзей», — сказал Сибайя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.