Виллаш-Боаш рассказал, почему Халк не перешёл в «Челси» или «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш признался, что хотел видеть нападающего Халка в каждой из команд, которые тренировал. Также специалист рассказал, почему трансфер бразильского форварда в «Челси» и «Тоттенхэм» не состоялся.

«Я хотел купить его во все клубы, которые тренировал. Была попытка пригласить его в «Челси», но «Порту» хотел за него 100 миллионов. Позже «Зенит» договорился с «Порту» на других условиях. Конечно, я пытался купить его и в «Тоттенхэм». Переход не состоялся из-за лондонского клуба. Халк был готов пойти на понижение зарплаты. Но в «Тоттенхэме» считали его слишком дорогим игроком.

Думаю ли я, что он потратил свою карьеру зря? Нет, это выбор, который он сделал. Этот выбор зависит от того, как он интерпретируют свою карьеру. Удовлетворение карьерой приходит от твоих личных целей и задач. От того, как ты их оцениваешь. В своей карьере я проследовал примерно тем же путём. Я чувствую себя счастливым не только как профессионал, но и с точки зрения того, какой я человек. География, культуры, новый опыт.

Если бы Халк поехал в Англию или Испанию, он бы там тоже стал лучшим игроком. Потому что у него есть для этого талант», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.