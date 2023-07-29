Тихонов: со «Спартаком» никаких прогнозов делать нельзя. Хочется, чтобы была стабильность

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов отказался делать какие-либо прогнозы на итоговые результаты красно-белых в стартовавшем сезоне РПЛ.

«Никаких прогнозов делать нельзя. Даже если «Спартак» полгода играл хорошо, а потом пол сезона плохо, весну провалил. Вот что ждать от «Спартака»? Хочется, конечно, чтобы была более стабильная игра. Но стабильная игра, когда у тебя более стабильный состав, когда не меняются по три-четыре игрока за матч, особенно в обороне. Стабильность — признак мастерства. Хочется, конечно, чтобы футболисты не вываливались по причине красных карточек, заработанных на пустом месте. Тогда будет всё нормально», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.