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Юрий Белоус: Семаку предстоит срочно делать перестройку «Зенита»

Юрий Белоус: Семаку предстоит срочно делать перестройку «Зенита»
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Футбольный функционер Юрий Белоус высказал мнение, справится ли Сергей Семак с последствиями изменений в составе «Зенита».

«Возможно, у «Зенита» ещё будут потери. Я знаю, что ЦСКА хотел Сутормина. Но «Зенит» не отпустил его, хотя тренер не находит место игроку в составе. Сейчас Семаку предстоит срочно делать перестройку команды. Но, так как «Зенит» очень хорошо укомплектован, думаю, это ему вполне по силам. И за счёт класса игроков, и за счёт длинной скамейки, и молодые ребята там на подходе. Они восстановят полноту рядов. «Зенит» в любом случае будет фаворитом в борьбе за первое место.

Команда не пострадает из-за ухода двух-трёх бразильцев? Да. Наоборот, интересно будет смотреть за тем, насколько «Зенит» сможет быстро перестроиться и решить все вопросы с игрой.

Малком и Вендел были одним из лучших в нашем чемпионате? Конечно, кто же будет с этими спорить? Это люди, которые обеспечивали «Зениту» победы своим индивидуальным мастерством», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

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