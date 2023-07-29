Владимир Габулов: «Зенит» может не стать чемпионом в новом сезоне РПЛ

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов заявил, что санкт-петербургский «Зенит» может и не стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в новом сезоне чемпионата России.
«Сложно загадывать, будет ли новый чемпион. Дистанция слишком длинная. Но да, «Зенит» действительно может не стать чемпионом», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
«Зенит» не упускал чемпионский титул РПЛ с 2019 года. Петербуржцы выиграли пять чемпионств подряд. Всё это время главным тренером команды является Сергей Семак.
Новый сезон РПЛ «Зенит» начал с уверенной гостевой победы над «Пари Нижний Новгород» в 1-м туре (2:0). Следующий матч сине-бело-голубых в чемпионате России пройдёт уже сегодня, 29 июля. «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Ростове-на-Дону.
- 29 июля 2023
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