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«Крылья Советов» — «Динамо» 3:3, результат матча 2-го тура РПЛ 29 июля

«Динамо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов» в игре с шестью голами
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Сегодня, 29 июля, в Самаре завершился матч 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встреча закончилась вничью 3:3.

Счёт был открыт на восьмой минуте матча — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поразил ворота «Крыльев» ударом из пределов штрафной площади (0:1). Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл попытался подловить голкипера «Динамо» Антона Шунина на выходе из ворот, пробив с центра поля, однако мяч прошёл мимо створа. На 24-й минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов ударом со штрафного попал в штангу ворот хозяев. На 30-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил передачу от Захаряна в штрафной площади и переиграл вратаря самарцев (0:2). На 35-й минуте полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанца смог разобраться в штрафной и отыграть один мяч (1:2). Динамовцы смогли быстро ответить на это своим забитым мячом — отличился Смолов (1:3).

Во втором тайме гол был забит на 74-й минуте — отличился Бейл, поразивший ворота «Динамо» сильным ударом (2:3). На последних минутах игры арбитр назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой. Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар (3:3).

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Захарян – 8'   0:2 Тюкавин – 30'   1:2 Костанца – 35'   1:3 Смолов – 39'   2:3 Бейл – 74'   3:3 Гарре – 90+1'
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