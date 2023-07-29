«Динамо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов» в игре с шестью голами

Сегодня, 29 июля, в Самаре завершился матч 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встреча закончилась вничью 3:3.
Счёт был открыт на восьмой минуте матча — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поразил ворота «Крыльев» ударом из пределов штрафной площади (0:1). Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл попытался подловить голкипера «Динамо» Антона Шунина на выходе из ворот, пробив с центра поля, однако мяч прошёл мимо створа. На 24-й минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов ударом со штрафного попал в штангу ворот хозяев. На 30-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил передачу от Захаряна в штрафной площади и переиграл вратаря самарцев (0:2). На 35-й минуте полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанца смог разобраться в штрафной и отыграть один мяч (1:2). Динамовцы смогли быстро ответить на это своим забитым мячом — отличился Смолов (1:3).
Во втором тайме гол был забит на 74-й минуте — отличился Бейл, поразивший ворота «Динамо» сильным ударом (2:3). На последних минутах игры арбитр назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой. Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар (3:3).
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