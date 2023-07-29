Источник: «Спартак» отказался от Рябчука и хочет подписать Боржеса, который интересен ЦСКА

Московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к левому защитнику «Клермона» Нето Боржесу. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые вышли из переговоров по подписанию молдавского защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука и полностью переключились на Боржеса. Напомним, ранее источник «Чемпионата» сообщал, что московский ЦСКА также заинтересован в бразильце и предложил около € 3 млн, французский клуб требует не менее € 5 млн.

26-летний Боржес в прошлом сезоне сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт бразильца с французским клубом рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 4 млн.