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Эдинсон Кавани перешёл в «Бока Хуниорс»

Эдинсон Кавани перешёл в «Бока Хуниорс»
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Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани стал игроком аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.

Кавани будет выступать за «Бока» под 10-м номером. Ранее «Валенсия» объявила о прекращении сотрудничества с Эдинсоном. В 25 матчах команды в чемпионате Испании прошлого сезона Кавани отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Кавани начал профессиональную карьеру в 2005 году в уругвайском клубе «Данубио». За карьеру он успел поиграть за итальянские «Палермо» и «Наполи», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Уругвая Эдинсон дебютировал в 2008 году и провёл 136 матчей, в которых забил 58 голов.

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