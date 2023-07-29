Расмус Хёйлунн перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за € 70 млн — Романо

Датский нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн станет игроком «Манчестер Юнайтед», клубы смогли договориться по трансферу 20-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, после долгих и сложных переговоров клубы наконец-то смогли договориться о переходе датского нападающего. «Манчестер Юнайтед» заплатит «Аталанте» € 70 млн с возможными бонусными выплатами. Хёйлунн ранее уже согласовал личные условия с «красными дьяволами», подписав пятилетний контракт. Клубы подготавливают последние документы для завершения перехода.
В прошлом сезоне Хёйлунн принял участие в 34 матчах за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. «Красные дьяволы» завершили тот сезон на третьем месте в английской Премьер-лиге и, соответственно, квалифицировались в Лигу чемпионов.
- 29 июля 2023
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