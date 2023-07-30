Ловчев: получается, что если убрать из «Зенита» 1-2 лидеров, то это обычная команда РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом», а также разобрал игру полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового. Напомним, матч закончился со счётом 1:1, «Ростов» вырвал ничью в концовке матча, реализовав пенальти.

«Понимаю, что у «Зенита» серьёзные потери (в прошлом году Малком и Вендел на двоих забили 31 гол в РПЛ, а всего команда 74), а Кузяев давал команде баланс, но даже в этих обстоятельствах не должно быть такой резкой просадки по игре. У меня вопрос к тем из россиян, кто сейчас получил шансы — про Бакаева я уже говорил, повторяться не буду. Ну вот же ваш шанс, на вас рассчитывают — проявляйте себя!

Отдельный вопрос по Мостовому. Он играл, и немало, и при Малкоме с Венделом, но сейчас есть шанс стать лидером, солистом. Но Андрей проводит плохой второй тайм, а в конце «привозит» пенальти, что приводит к потере очков.

Во втором тайме «Ростов» не просто имел преимущество — «Зенит», чемпион страны, только отбивался. То, что мы видели в концовке — это владение мячом одной команды, а «Зенит» только безобразно отбивался — не было контригры, Питер просто старался достоять матч. Мы говорим, что «Зенит» сильнее других команд, но получается, что если даже оттуда убрать одного-двух лидеров, то это обычная команда РПЛ, которая от других не отличается совсем. Нет стиля, который бы выделял из числа середняков РПЛ.

Я вижу, что нервничает Семак — но он должен задавать вопросы себе, потому что было понятно, что Кузяев уходит, начинать придётся без Вендела, и что Малкома рано или поздно продадут. В Ростове мы увидели команду, которая во втором тайме играла в дворовый футбол, просто отбиваясь и оберегая разницу в один мяч», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.