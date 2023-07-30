Натан Аке: Гвардиола — гений, который заставил меня по-новому взглянуть на футбол

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал продление контракта с клубом.
«Это лучший клуб в мире, в этом я не сомневаюсь. Я невероятно горжусь тем, что играю в «Манчестер Сити» каждый божий день. Это футбольный клуб, который ожидает совершенства во всех областях, что создает идеальную среду для улучшения. Это мотивирует меня и делает меня лучше. Я нахожусь на этапе своей карьеры, когда хочу продолжать развиваться, и я определённо могу это сделать здесь.
Гвардиола — лучший тренер, гений, который заставил меня по-новому взглянуть на футбол. Иметь возможность работать с ним дольше — настоящая привилегия. Я очень благодарен ему за всё, что он сделал для меня», — приводит слова Аке официальный сайт «Манчестер Сити».
Аке продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года.
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