Южная Корея — Марокко: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) пройдёт матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встретятся соперники по Группе H — сборные Южной Кореи и Марокко. Стартовый свисток Эдины Алвес Батисты прозвучит в 07:30 мск.

Южная Корея: Ким, Хонг, Лим, Ким, Хё, Чо, Ли, Же, Джан, Сон, Парк.

Марокко: Эр-Рмичи, Редуани, Бензина, Эль Чад, Айт Эль Хадж, Наккаш, Чеббак, Тагнаут, Узрауи.

В первом матче на турнире сборная Южной Кореи проиграла Колумбии со счётом 0:2, а марокканцы разгромно уступили Германии со счётом 6:0.

Действующим победителем женского чемпионата мира является сборная США, которая выиграла этот турнир дважды подряд. Американки побеждали на первенствах мира четыре раза из восьми возможных.