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Сборная Марокко с минимальным счётом победила Южную Корею в матче женского ЧМ

Сборная Марокко с минимальным счётом победила Южную Корею в матче женского ЧМ
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Завершился матч 2-го тура группы Н чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Южной Кореи и Марокко. Команды играли на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эдиной Алвес Батистой (Бразилия). Сборная Марокко одержала победу со счётом 1:0.

Победу марокканкам принесла нападающая Ибтиссам Джрайди, которой ассистировала Айт Эль Хадж. Единственный мяч был забит на шестой минуте.

Соперницами Южной Кореи и Марокко по группе Н являются национальные команды Германии и Колумбии. Они также сыграют сегодня, 30 июля. Начало игры — в 12:30 мск.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Южная Корея (ж)
Окончен
0 : 1
Марокко (ж)
0:1 Jraidi – 6'
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