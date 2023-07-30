Сборная Марокко с минимальным счётом победила Южную Корею в матче женского ЧМ

Завершился матч 2-го тура группы Н чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Южной Кореи и Марокко. Команды играли на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эдиной Алвес Батистой (Бразилия). Сборная Марокко одержала победу со счётом 1:0.

Победу марокканкам принесла нападающая Ибтиссам Джрайди, которой ассистировала Айт Эль Хадж. Единственный мяч был забит на шестой минуте.

Соперницами Южной Кореи и Марокко по группе Н являются национальные команды Германии и Колумбии. Они также сыграют сегодня, 30 июля. Начало игры — в 12:30 мск.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.