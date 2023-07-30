Видеообзор разгромной победы «Барселоны» над мадридским «Реалом»

Сегодня, 30 июля, состоялся товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом», завершившийся разгромной победой «Барселоны» со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе победителей отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес Мартин и Ферран Торрес. Отметим, что на 20-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который не смог реализовать Винисиус Жуниор.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом», а «Реал» встретится с «Ювентусом». Эти игры пройдут 2 и 3 августа соответственно.

В прошлом сезоне испанской Примеры «Барселона» стала чемпионом, набрав 88 очков в 38 играх. «Реал» занял второе место с 78 очками. Однако в Кубке Испании мадридцы были успешнее. В полуфинале они одолели «Барселону» по сумме двух встреч, а в финальном матче переиграли «Осасуну» (2:1).