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Видеообзор разгромной победы «Барселоны» над мадридским «Реалом»

Видеообзор разгромной победы «Барселоны» над мадридским «Реалом»
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Сегодня, 30 июля, состоялся товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом», завершившийся разгромной победой «Барселоны» со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе победителей отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес Мартин и Ферран Торрес. Отметим, что на 20-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который не смог реализовать Винисиус Жуниор.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом», а «Реал» встретится с «Ювентусом». Эти игры пройдут 2 и 3 августа соответственно.

В прошлом сезоне испанской Примеры «Барселона» стала чемпионом, набрав 88 очков в 38 играх. «Реал» занял второе место с 78 очками. Однако в Кубке Испании мадридцы были успешнее. В полуфинале они одолели «Барселону» по сумме двух встреч, а в финальном матче переиграли «Осасуну» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
30 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Дембеле – 15'   2:0 Лопес Мартин – 85'   3:0 Ф. Торрес – 90+1'
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