Норвегия — Филиппины: норвежки открыли счёт в начале матча

В эти минуты проходит матч между сборными Норвегии и Филиппин в рамках 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Место проведения игры — стадион «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 по московскому времени.

На 7-й минуте нападающая Софи Хауг вывела норвежек вперёд. Она отличилась с передачи защитницы Теи Бьельде.

В параллельном матче 3-го тура группы А играют национальные команды Швейцарии и Новой Зеландии. Перед началом встреч швейцарки возглавляли турнирную таблицу группы с четырьмя очками. По три очка набрали Новая Зеландия и Филиппины, а у Норвегии одно очко за два стартовых тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023.