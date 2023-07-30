Норвегия — Филиппины: норвежки открыли счёт в начале матча
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В эти минуты проходит матч между сборными Норвегии и Филиппин в рамках 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Место проведения игры — стадион «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 по московскому времени.
На 7-й минуте нападающая Софи Хауг вывела норвежек вперёд. Она отличилась с передачи защитницы Теи Бьельде.
ЧМ-2023 (ж). Группа A. 3-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Норвегия (ж)
1-й тайм
3 : 0
Филиппины (ж)
1:0 Хауг – 6' 2:0 Хауг – 17' 3:0 Хансен – 31'
В параллельном матче 3-го тура группы А играют национальные команды Швейцарии и Новой Зеландии. Перед началом встреч швейцарки возглавляли турнирную таблицу группы с четырьмя очками. По три очка набрали Новая Зеландия и Филиппины, а у Норвегии одно очко за два стартовых тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023.
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