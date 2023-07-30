Норвегия — Филиппины: норвежки продолжают громить оппонентов

В эти минуты проходит матч между сборными Норвегии и Филиппин в рамках 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Место проведения игры — стадион «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 по московскому времени.

На седьмой минуте нападающая Софи Хауг вывела норвежек вперёд, отличившись с передачи защитницы Теи Бьельде. Через 10 минут Хауг оформила дубль. На этот раз ей ассистировала полузащитница Вильде Бёэ Риса. На 31-й минуте Кэролайн Грэм Хансен довела счёт до разгромного.

В начале второго тайма норвежки ещё упрочили преимущество благодаря автоголу полузащитницы Филиппин Алисии Баркер.

В параллельном матче 3-го тура группы А встречаются национальные команды Швейцарии и Новой Зеландии. Там счёт пока не открыт.