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Норвегия — Филиппины: норвежки забили пятый безответный мяч

Норвегия — Филиппины: норвежки забили пятый безответный мяч
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В эти минуты проходит матч между сборными Норвегии и Филиппин в рамках 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Место проведения игры — стадион «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 по московскому времени.

На седьмой минуте нападающая Софи Хауг вывела норвежек вперёд, отличившись с передачи защитницы Теи Бьельде. Через 10 минут Хауг оформила дубль. На этот раз ей ассистировала полузащитница Вильде Бёэ Риса. На 31-й минуте Кэролайн Грэм Хансен довела счёт до разгромного.

В начале второго тайма норвежки ещё упрочили преимущество благодаря автоголу полузащитницы Филиппин Алисии Баркер. Через несколько минут полузащитница сборной Норвегии Гуро Райтен забила пятый безответный мяч, реализовав пенальти.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 3-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Норвегия (ж)
Окончен
6 : 0
Филиппины (ж)
1:0 Хауг – 6'   2:0 Хауг – 17'   3:0 Хансен – 31'   4:0 Barker – 48'   5:0 Райтен – 53'   6:0 Хауг – 90+5'
Удаления: нет / Harrison – 67'
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