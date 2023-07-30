Норвегия — Филиппины: норвежки забили пятый безответный мяч

В эти минуты проходит матч между сборными Норвегии и Филиппин в рамках 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Место проведения игры — стадион «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 по московскому времени.
На седьмой минуте нападающая Софи Хауг вывела норвежек вперёд, отличившись с передачи защитницы Теи Бьельде. Через 10 минут Хауг оформила дубль. На этот раз ей ассистировала полузащитница Вильде Бёэ Риса. На 31-й минуте Кэролайн Грэм Хансен довела счёт до разгромного.
В начале второго тайма норвежки ещё упрочили преимущество благодаря автоголу полузащитницы Филиппин Алисии Баркер. Через несколько минут полузащитница сборной Норвегии Гуро Райтен забила пятый безответный мяч, реализовав пенальти.
- 30 июля 2023
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:48
-
10:42
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:49
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
09:09