Экс-игрок «Рубина» Сибайя: Бердыев — лучший тренер в моей жизни
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Бывший южноафриканский футболист Макбет Сибайя, ранее выступавший за казанский «Рубин», рассказал, чем занимается после завершения карьеры, и назвал Курбана Бердыева лучшим тренером в своей жизни.
«Сейчас я тоже связан с футболом — работаю тренером в первой лиге. И хочу достичь больших высот в тренерской карьере.
Бердыев? Он дал мне много полезного опыта. Я почерпнул у него важную информацию для работы тренером. В своё время мы много работали над тактикой — это помогало «Рубину» добиваться результата. И сейчас всё это помогает мне в работе. Конечно, Бердыев — лучший тренер в моей жизни», — сказал Сибайя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Макбет Сибайя выступал за казанский «Рубин» в период с 2003 по 2010 год.
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