Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Рубина» Сибайя: Бердыев — лучший тренер в моей жизни

Экс-игрок «Рубина» Сибайя: Бердыев — лучший тренер в моей жизни
Комментарии

Бывший южноафриканский футболист Макбет Сибайя, ранее выступавший за казанский «Рубин», рассказал, чем занимается после завершения карьеры, и назвал Курбана Бердыева лучшим тренером в своей жизни.

«Сейчас я тоже связан с футболом — работаю тренером в первой лиге. И хочу достичь больших высот в тренерской карьере.

Бердыев? Он дал мне много полезного опыта. Я почерпнул у него важную информацию для работы тренером. В своё время мы много работали над тактикой — это помогало «Рубину» добиваться результата. И сейчас всё это помогает мне в работе. Конечно, Бердыев — лучший тренер в моей жизни», — сказал Сибайя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Макбет Сибайя выступал за казанский «Рубин» в период с 2003 по 2010 год.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-игрок «Рубина» Сибайя: для меня Россия — второй дом. Здесь я нашёл множество друзей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023