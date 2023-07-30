Владимир Габулов: сейчас в РПЛ нет явного лидера, как раньше был «Зенит»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился впечатлениями от старта нового сезона.

«Пока сложно сложить однозначное впечатление о старте сезона. Команды ещё вкатываются, поэтому до оптимальных кондиций далеко. Плюс-минус все команды в равном состоянии. Но сейчас в РПЛ нет явного лидера, как раньше был «Зенит». На самом деле на старте понравился «Спартак». Особенно во втором матче», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, по итогам прошлого сезона петербургский «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд, набрав 70 очков в 30 играх. Московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ-2022/2023 с 54 очками в 30 встречах.