Владимир Габулов: сейчас в РПЛ нет явного лидера, как раньше был «Зенит»
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился впечатлениями от старта нового сезона.
«Пока сложно сложить однозначное впечатление о старте сезона. Команды ещё вкатываются, поэтому до оптимальных кондиций далеко. Плюс-минус все команды в равном состоянии. Но сейчас в РПЛ нет явного лидера, как раньше был «Зенит». На самом деле на старте понравился «Спартак». Особенно во втором матче», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, по итогам прошлого сезона петербургский «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд, набрав 70 очков в 30 играх. Московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ-2022/2023 с 54 очками в 30 встречах.
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