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Чемпионат России по футболу, обзор 2-го тура РПЛ, главное за 29 июля, видео: «Зенит», «Динамо», «Ростов», Семак, Захарян

Самые важные события субботы в РПЛ. Шикарная игра Захаряна и скандал после ничьей «Зенита»
Анатолий Романов
Самые важные события в РПЛ за 29 июля
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А ещё «Урал» Гончаренко упустил шанс возглавить таблицу.

В субботу, 29 июля, состоялись три матча 2-го тура РПЛ. Эти игры украсили восемь голов и другие яркие события. Рассказ о главных моментах дня – в нашем обзоре.

Камбэк «Крыльев Советов» и лучший матч года Захаряна

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Захарян – 8'   0:2 Тюкавин – 30'   1:2 Костанца – 35'   1:3 Смолов – 39'   2:3 Бейл – 74'   3:3 Гарре – 90+1'

Как и обещал Марцел Личка, с «Динамо» не соскучишься! Его команда открывала 2-й тур вместе с «Крыльями Советов», и болельщики увидели в Самаре сразу шесть голов. Самый красивый забил, пожалуй, защитник «КС» Бейл, положивший мяч из-за штрафной в дальнюю девятку.

Блестящий удар Бейла, можно сказать, поднял хозяев с колен и помог им спастись – «Крылья Советов» совершили впечатляющий камбэк.

Ещё одним героем матча стал Захарян. Арсен в этот день был окрылён возвращением в родную Самару и приближающимся трансфером в Европу. Полузащитник выдал свой лучший матч в 2023 году. Уже на восьмой минуте он открыл счёт, нырнув за спины защитникам под передачу Фёдора Смолова. На исходе получаса игры Арсен и сам выступил в качестве ассистента – его заброс в штрафную классно реализовал Тюкавин. Кроме того, Захарян поучаствовал в голе Смолова предголевой передачей на Нгамалё. Такой перформанс молодого полузащитника точно понравится тренеру «Лацио» Маурицио Сарри.

Подробности удивительного матча в Самаре:
У Захаряна лучший матч в году! Но «Крылья» выдали классный камбэк с помощью другого героя
У Захаряна лучший матч в году! Но «Крылья» выдали классный камбэк с помощью другого героя

Сейв дня в РПЛ от защитника «Пари НН» Тихого

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Первая нулевая ничья сезона РПЛ состоялась в Екатеринбурге. «Урал» и «Пари НН» выдали матч, который едва ли захочется пересматривать, находясь в трезвом уме и здравой памяти. Особенно первый тайм, который заставлял с грустью думать об уровне чемпионата России.

Вторая половина встречи команд Виктора Гончаренко и Сергея Юрана получилась поживее. А самый яркий момент игры произошёл за 20 минут до конца. Нападающий «Урала» Каштанов уже видел мяч в сетке ворот «Пари НН» после своего удара, но праздник сопернику испортил Тихий. Центральный защитник здорово прочитал эпизод и успел вынести мяч головой с линии ворот. Очевидно, это сейв дня в РПЛ.

«Сегодня у нас было много сумбура, особенно это касается работы с мячом, поэтому качество атаки было не на том уровне, на котором хотелось. Может быть, нам не хватило энергии в центре поля, особенно это касается конца первого тайма и начала второго, когда у «Пари НН» было преимущество. Хотелось больше контроля в центре поля», – признал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Как «Урал» и «Пари НН» выдали первую нулевую ничью сезона РПЛ:
Выбил мяч головой с линии! Момент со спасением ворот в РПЛ должен стать вирусным. Видео
Выбил мяч головой с линии! Момент со спасением ворот в РПЛ должен стать вирусным. Видео

Кассьерра раззабивался, а «Зенит» теряет очки и Семака

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 43'   1:1 Комличенко – 90+3'

«Зенит» потерял первые очки в чемпионате и впервые в новом сезоне не выиграл. Команда Сергея Семака стартовала с побед с РПЛ и Кубке России, как, к слову, и их сегодняшний соперник «Ростов», а вот с командой Валерия Карпина петербуржцы не справились. Хотя были максимально близки к тому, чтобы увезти из Ростова-на-Дону три очка.

Нападающий «Зенита» Кассьерра, положивший за весь прошлый сезон РПЛ всего два мяча, неожиданно раззабивался в новом чемпионате. Сначала оформил дубль в ворота «Пари НН», а во 2-м туре отличился и во встрече с «Ростовом». Колумбиец классно убрал с дороги защитника сборной России Осипенко перед своим голом.

При счёте 1:0 в свою пользу «Зенит» слишком откровенно играл на удержание счёта. А «Ростов» спас в концовке один из шести дозаявленных после снятия бана ФИФА новичков. Пенальти в ворота петербуржцев заработал их бывший защитник Чернов – сфолил Мостовой. Комличенко реализовал 11-метровый, а Семак на эмоциях заработал красную карточку.

В следующем туре главный тренер «Зенита» посмотрит футбол с трибуны.

Как чемпион отдал первые очки в новом сезоне РПЛ:
Карпин остановил «Зенит» в добавленное время! А Семак удалился из-за пенальти?
Карпин остановил «Зенит» в добавленное время! А Семак удалился из-за пенальти?
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