Германия — Колумбия: Линда Кайседо открыла счёт на 52-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы Н чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Германии и Колумбии. Команды играют на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мелиссой Борхас (Гондурас). Колумбия выигрывает со счётом 1:0.
На 52-й минуте отличилась полузащитница сборной Колумбии Линда Кайседо. Она отправила мяч обводящим ударом в дальнюю девятку ворот Германии.
Соперницами Германии и Колумбии по группе Н являются национальные команды Марокко и Южной Кореи.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 30 июля 2023
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