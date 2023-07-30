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Германия — Колумбия: Линда Кайседо открыла счёт на 52-й минуте

Германия — Колумбия: Линда Кайседо открыла счёт на 52-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы Н чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Германии и Колумбии. Команды играют на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мелиссой Борхас (Гондурас). Колумбия выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Германия (ж)
Окончен
1 : 2
Колумбия (ж)
0:1 Caicedo – 52'   1:1 Попп – 89'   1:2 Vanegas – 90+7'

На 52-й минуте отличилась полузащитница сборной Колумбии Линда Кайседо. Она отправила мяч обводящим ударом в дальнюю девятку ворот Германии.

Соперницами Германии и Колумбии по группе Н являются национальные команды Марокко и Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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