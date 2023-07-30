Сборная Германии уступила Колумбии в матче женского ЧМ, пропустив на 90+7-й минуте

Завершился матч 2-го тура группы Н чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Германии и Колумбии. Команды играли на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мелиссой Борхас (Гондурас). Колумбия одержала победу со счётом 2:1.

На 52-й минуте отличилась полузащитница сборной Колумбии Линда Кайседо. На 89-й минуте счёт сравняла нападающая немецкой команды Александра Попп, реализовав пенальти. Победу сборной Колумбии на 90+7-й минуте принесла защитница Мануэла Ванегас, которая головой замкнула подачу с углового.

Турнирную таблицу группы Н теперь возглавляет Колумбия (6). Германия (3) располагается на втором месте. Ниже находятся Марокко (3) и Южная Корея (0).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.