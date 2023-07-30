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Сборная Германии уступила Колумбии в матче женского ЧМ, пропустив на 90+7-й минуте

Сборная Германии уступила Колумбии в матче женского ЧМ, пропустив на 90+7-й минуте
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Завершился матч 2-го тура группы Н чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Германии и Колумбии. Команды играли на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мелиссой Борхас (Гондурас). Колумбия одержала победу со счётом 2:1.

На 52-й минуте отличилась полузащитница сборной Колумбии Линда Кайседо. На 89-й минуте счёт сравняла нападающая немецкой команды Александра Попп, реализовав пенальти. Победу сборной Колумбии на 90+7-й минуте принесла защитница Мануэла Ванегас, которая головой замкнула подачу с углового.

Турнирную таблицу группы Н теперь возглавляет Колумбия (6). Германия (3) располагается на втором месте. Ниже находятся Марокко (3) и Южная Корея (0).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Германия (ж)
Окончен
1 : 2
Колумбия (ж)
0:1 Caicedo – 52'   1:1 Попп – 89'   1:2 Vanegas – 90+7'
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