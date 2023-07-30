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«Это не по-мужски». Бубнов — о действиях Мантуана в стычке с Байрамяном

«Это не по-мужски». Бубнов — о действиях Мантуана в стычке с Байрамяном
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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал стычку Хорена Байрамяна и Густаво Мантуана в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Что касается момента с Мантуаном и Байрамяном, то так падать и кривляться — это, конечно, неспортивное поведение. Бразилец рассчитывал, что судья даст сопернику красную карточку, но Кукуляк грамотно разобрался в ситуации. У латиноамериканцев такое поведение встречается сплошь и рядом — да и не только у них. Вспомните хотя бы стычку Матерацци с Зиданом. Идут на всё, лишь бы извлечь для себя пользу. На мой взгляд, это не по-мужски», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе «Зенита» отличился Матео Кассьерра, а за «Ростов» забил Николай Комличенко.

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