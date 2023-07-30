«Это не по-мужски». Бубнов — о действиях Мантуана в стычке с Байрамяном
Поделиться
Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал стычку Хорена Байрамяна и Густаво Мантуана в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Что касается момента с Мантуаном и Байрамяном, то так падать и кривляться — это, конечно, неспортивное поведение. Бразилец рассчитывал, что судья даст сопернику красную карточку, но Кукуляк грамотно разобрался в ситуации. У латиноамериканцев такое поведение встречается сплошь и рядом — да и не только у них. Вспомните хотя бы стычку Матерацци с Зиданом. Идут на всё, лишь бы извлечь для себя пользу. На мой взгляд, это не по-мужски», — приводит слова Бубнова Sportbox.
В составе «Зенита» отличился Матео Кассьерра, а за «Ростов» забил Николай Комличенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2023
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:48
-
10:42
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:49
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
09:09
Партнерский контент