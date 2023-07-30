Нападающий «Динамо» Смолов: вижу большие улучшения в нашей игре и полон оптимизма

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:3).

«Конечно, всегда тяжело играть в жару, в духоту. Но это не должно звучать оправданием. То, что мы не довели матч до победы, который, считаю, полностью был в наших руках.

Готовились целенаправленно к «Крыльям». Я считаю, что первый тайм в нашем исполнении был действительно хорош. Мы по делу побеждали 3:1, и игра, повторюсь, была полностью в наших руках и ногах. Но, к сожалению, полностью отдали инициативу, и «Крыльям» удалось переломить ход матча. В итоге не удержали победу.

Вижу большие улучшения в нашей игре и полон оптимизма. Просто тот тренировочный процесс, который у Марцела Лички и нового тренерского штаба, с достаточно большими физическими нагрузками. На фоне того, что было, нужна адаптация. Это не проходит за одну-две недели. Думаю, что будут улучшения, и мы сможем физически выдерживать весь матч», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.