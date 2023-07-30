Вратарь «Барселоны» Тенас перешёл в «ПСЖ»

Запасной вратарь «Барселоны» Арнау Тенас стал игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба клуба.
«Я очень рад присоединиться к этому замечательному клубу и стать частью семьи вратарей клуба. В истории «Пари Сен-Жермен» были очень хорошие вратари», — сказал Тенас в интервью пресс-службе клуба.
22-летний голкипер подписал контракт с французским клубом до 2026 года. Арнау несколько сезонов был основным вратарём второй команды «Барселоны», а начиная с сезона-2020/2021 регулярно вызывался в основной состав каталонского клуба.
Тенас также блистал в молодёжных сборных своей страны: он был лучшим игроком сборной Испании во время победного чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в 2019 году. Он также принял участие в молодёжном Евро-2023, дойдя со своей командой до финала.
- 30 июля 2023
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