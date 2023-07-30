Переговоры между «Баварией» и «Брентфордом» по Райе сорвались

Переговоры между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Брентфордом» по поводу голкипера Давида Райи срываются, сделка отменена, сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в соцсетях.

По информации источника, клуб из Германии предложил взять футболиста в аренду с правом выкупа. Данное предложение не устроило ни игрока, ни английский клуб.

27-летний Давид Райя играет за «Брентфорд» с 2019 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.