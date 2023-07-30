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«Шинник» обыграл «Волгарь» в матче 3-го тура Первой лиги

«Шинник» обыграл «Волгарь» в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым (Балашиха). «Шинник» обыграл «Волгарь» со счётом 2:1.

Под конец первого тайма, на 42-й минуте встречи, нападающий хозяев Илья Рубцов открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Всего через несколько минут «Шинник» сумел развить своё преимущество — на 47-й минуте матча Вячеслав Зинков удвоил преимущество хозяев. На 62-й минуте встречи защитник гостей Илья Зуев сумел отыграть один мяч, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Шинника».

Для «Шинника» эта победа стала первой в сезоне. Ранее ярославская команда дважды уступила, сначала «СКА-Хабаровск», затем саратовскому «Соколу». «Волгарь» же потерпел третье поражение подряд. До этого сильнее оказались «Акрон» и «Нефтехимик».

«Шинник» в прошлом розыгрыше Первой лиги занял седьмое место. «Волгарь» закончил прошлый сезон на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Россия - Мелбет Первая лига. 3-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 1
Волгарь
Астрахань
1:0 Рубцов – 42'   2:0 Зинков – 47'   2:1 Зуев – 62'
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