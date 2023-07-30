Игрок «Локомотива» Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды

23-летний полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Марадишвили был вариант с «Ростовом», но он от него отказался. Переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время», — добавил источник «Чемпионата».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Марадишвили провёл 21 матч за «Локомотив», в которых забил два мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника пять матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. «Локомотив» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.