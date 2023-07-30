Игрок «Локомотива» Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды
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23-летний полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У Марадишвили был вариант с «Ростовом», но он от него отказался. Переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время», — добавил источник «Чемпионата».
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Марадишвили провёл 21 матч за «Локомотив», в которых забил два мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника пять матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. «Локомотив» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.
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