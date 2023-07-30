Махачкалинское «Динамо» уверенно обыграло «Кубань» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). «Динамо» обыграло «Кубань» со счётом 2:0.

На 43-й минуте матча, под конец первого тайма, полузащитник хозяев Ражаб Магомедов открыл счёт во встрече. На 72-й минуте игры полузащитник Никита Глушков удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт матча — 2:0, победа махачкалинского «Динамо».

Для «Динамо» эта победа стала первой в сезоне. Ранее команда проиграла московскому «Торпедо» в 1-м туре Первой лиги (2:0), а затем сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). «Кубань» проиграла третий матч подряд — до этого сильнее оказались «Енисей» (1:2) и «КАМАЗ» (0:2).

«Кубань» в прошлом розыгрыше Первой лиги заняла 14-е место. Прошлый сезон махачкалинское «Динамо» закончило на восьмом месте в турнирной таблице Первой лиги.