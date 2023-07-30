«Ахмат» — ЦСКА: у гостей удалили Гаича. «Ахмат» сравнял счёт в концовке первого тайма

В эти минуты в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт на 45+11-й минуте матча — 2:2. До этого в добавленное время к первому тайму за фол последней надежды был удалён защитник ЦСКА Милан Гаич.

Ранее, на 13-й минуте счёт в матче открыл форвард армейцев Фёдор Чалов. За минуту до этого с поля был удалён защитник «Ахмата» Марат Быстров. На 25-й минуте встречи нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт с пенальти.

В самой концовке первой половины встречи Чалов оформил дубль, реализовав пенальти. 2:1 в пользу ЦСКА.

Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.