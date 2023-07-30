В первом тайме матча РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» было забито четыре гола с пенальти

В эти минуты в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды ушли на перерыв при равном счёте — 2:2. Все голы в первом тайме были забиты с пенальти. В составе ЦСКА с «точки» оформил дубль Фёдор Чалов. В составе «Ахмата» два 11-метровых удара реализовал Мохамед Конате.

Напомним, команды после двух удалений играют в равных составах. На 12-й минуте красную карточку от судьи Владислава Безбородова получил защитник «Ахмата» Марат Быстров. В концовке первой половины с поля был удалён игрок обороны ЦСКА Милан Гаич.