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В первом тайме матча РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» было забито четыре гола с пенальти

В первом тайме матча РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» было забито четыре гола с пенальти
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В эти минуты в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 13'   1:1 Конате – 27'   1:2 Чалов – 45+1'   2:2 Конате – 45+11'
Удаления: Быстров – 12' / Гаич – 45+10'

Команды ушли на перерыв при равном счёте — 2:2. Все голы в первом тайме были забиты с пенальти. В составе ЦСКА с «точки» оформил дубль Фёдор Чалов. В составе «Ахмата» два 11-метровых удара реализовал Мохамед Конате.

Напомним, команды после двух удалений играют в равных составах. На 12-й минуте красную карточку от судьи Владислава Безбородова получил защитник «Ахмата» Марат Быстров. В концовке первой половины с поля был удалён игрок обороны ЦСКА Милан Гаич.

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