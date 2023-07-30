И. Федотов объяснил эпизод с перебитием пенальти и красной карточкой в игре «Ахмат» — ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов объяснил, что произошло в эпизоде с перебитым пенальти и красной карточкой в матче «Ахмат» – ЦСКА в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.

«Давайте по-человечески объясню, что тут произошло. Безбородов сам назначил пенальти в ворота ЦСКА, Гаич нарушал правила. Пока Безбородов расставлял игроков, Иванов, который работал на VAR, не должен был давать Безбородову возобновлять игру, то есть не должен был разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась. После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова смотреть эпизод на показ прямой красной карточки. Судья не имел права так делать. Безбородову надо было выслушать Иванова, не идти смотреть VAR и дать перебить пенальти из-за вбегания игроков обеих команд. Это был бы лучший выход.

Как это можно будет объяснить судьям? Формально в момент пробития пенальти игра была возобновлена. Виноват же в этой ситуации Иванов, Кобзев на VAR, и Безбородов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, на данный момент счёт в матче ничейный — 2:2. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В первом тайме все голы были забиты с пенальти. Также с поля были удалены защитника обеих команд — Милан Гаич (ЦСКА) и Марат Быстров («Ахмат»).