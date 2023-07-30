Лебеденко: РПЛ мне сейчас неинтересна, потому что больше нравится играть, а не смотреть

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко проанализировал причины вылета московского клуба в Первую лигу, а также высказался о конкуренции в команде.
«Смотрю ли я матчи Премьер-Лиги? Нет, РПЛ мне неинтересна. Одно дело там играть, а другое – смотреть. Мне больше нравится играть.
Что касается новичков нашей команды — все ребята хорошие. А конкуренция всегда идёт только на пользу. Со всеми игроками, в том числе молодыми, у клуба долгосрочные контракты. Это говорит о том, что команда работает на перспективу. Раньше «Торпедо» подписывало контракты на год, но и футболисты были постарше. Сейчас мы сильно омолодились, и в каждой линии есть конкуренция. Это хорошо. В такой среде и вырастают добротные футболисты.
У нас стоит задача вернуться в РПЛ. Всё, что делается для команды, – это под выход в высший дивизион. Никто этого не скрывает. Мы работаем в данном направлении.
Насчёт вылета в прошлом сезоне… Как ни крути, виноваты, конечно, футболисты. Чуть-чуть потрясло в том году, не хватило нам стабильности. Было много перестановок, много игроков, которые покупались под каждого тренера. Сейчас всё сделано чуть по-другому. В случае выхода команды в РПЛ в руководстве будут смотреть на прошлый провальный сезон и постараются изменить ситуацию», — приводит слова Лебеденко «Евро-Футбол.Ру».
- 31 июля 2023
-
00:14
-
00:13
- 30 июля 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:42
-
23:41
-
23:31
-
23:28
-
23:21
-
23:18
-
23:09
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:40
-
21:38
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
21:09
-
21:05