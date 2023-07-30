Лебеденко: РПЛ мне сейчас неинтересна, потому что больше нравится играть, а не смотреть

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко проанализировал причины вылета московского клуба в Первую лигу, а также высказался о конкуренции в команде.

«Смотрю ли я матчи Премьер-Лиги? Нет, РПЛ мне неинтересна. Одно дело там играть, а другое – смотреть. Мне больше нравится играть.

Что касается новичков нашей команды — все ребята хорошие. А конкуренция всегда идёт только на пользу. Со всеми игроками, в том числе молодыми, у клуба долгосрочные контракты. Это говорит о том, что команда работает на перспективу. Раньше «Торпедо» подписывало контракты на год, но и футболисты были постарше. Сейчас мы сильно омолодились, и в каждой линии есть конкуренция. Это хорошо. В такой среде и вырастают добротные футболисты.

У нас стоит задача вернуться в РПЛ. Всё, что делается для команды, – это под выход в высший дивизион. Никто этого не скрывает. Мы работаем в данном направлении.

Насчёт вылета в прошлом сезоне… Как ни крути, виноваты, конечно, футболисты. Чуть-чуть потрясло в том году, не хватило нам стабильности. Было много перестановок, много игроков, которые покупались под каждого тренера. Сейчас всё сделано чуть по-другому. В случае выхода команды в РПЛ в руководстве будут смотреть на прошлый провальный сезон и постараются изменить ситуацию», — приводит слова Лебеденко «Евро-Футбол.Ру».