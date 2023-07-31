Владимир Федотов обратился к игрокам ЦСКА после матча с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам московской команды после победы в матче 2-го тура РПЛ над грозненским «Ахматом».

«Парни, много не скажу, браво! Как всегда, восстановление уже пошло, оно сразу начинается после окончания матча. По планам, я думаю, вы смотрите, знаете. Спокойненько нужно поспать, и мы завтра будем днём дома. Там у нас будет полтора дня зализать все раны, обнять родных и близких, которые за нас страстно болели. Что к этому добавить? Это и называется командный дух! Ещё сегодня мы говорили, да? Желание максимальное победить. И тогда приходит удовлетворение от проделанной работы», — сказал Федотов в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

Напомним, ЦСКА в гостях обыграл «Ахмат» со счётом 3:2.