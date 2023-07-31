Рашфорд рассказал, что изменилось в «Манчестер Юнайтед» под руководством тен Хага

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, в чем команда прибавила под руководством Эрика тен Хага.

«Свобода. В прошлом мы были недостаточно гибкими. Иногда ты не получаешь удовольствия от своей игры, и это было со мной — я не наслаждался футболом так сильно, как должен был бы, как я привык получать от него удовольствие. Это повлияло на мои выступления, потому что я такой человек. Если я не счастлив, мне трудно лучшую версию себя.

Просто немного больше свободы и немного больше стабильности — это дает вам базу, чтобы попытаться продемонстрировать свои способности. Мне нравится забивать голы, отдавать голевые передачи, играть в атаке и пытаться создать угрозу для другой команды», — приводит слова Рашфорда ESPN.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: