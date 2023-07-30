«Манчестер Юнайтед» потратит на трансфер Хёйлунна $ 92 млн

«Манчестер Юнайтед» согласовал все условия сделки по переходу нападающего Расмуса Хёйлунна из «Аталанты» и заплатит в сумме $ 92 млн, сообщили источники ESPN. Манкунианцы потратят на трансфер 20-летнего форварда сборной Дании $ 82 млн и ещё $ 10 млн пойдут на дополнительные выплаты. Хёйлунн станет третьим приобретением «МЮ» в нынешнее межсезонье после полузащитника Мэйсона Маунта и вратаря Андре Онана.

«Манчестер Юнайтед» также рассматривал на роль центрфорварда Гарри Кейна из «Тоттенхэма» или Виктора Осимхена из «Наполи». Главный тренер команды Эрик тен Хаг изначально хотел взять опытного игрока «Хотспурс», но, как сообщили источники ESPN, в итоге пришёл к идее получить Хёйлунна из-за потенциала молодого датчанина.

«Аталанта» хотела продать игрока за почти $ 100 млн, а «МЮ» категорически не хотел тратить более $ 77 млн. В итоге английский клуб пошёл на уступку и согласился заплатить больше, так как было получено согласие на то, что Хёйлунн присоединится к команде до установленного крайнего срока.

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