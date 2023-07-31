Полузащитник «Интер Майами» — о Месси и Бускетсе: все были немного поражены

Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тейлор рассказал о выступлении вместе с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

«Все были немного поражены, когда они присоединились к команде. Конечно, когда я впервые увидел Месси в раздевалке, я подумал: «Вау, это безумие», но я никогда не боялся ни его, ни Бускетса, потому что они такие славные ребята, всегда улыбающиеся. Во всяком случае, я просто в восторге от того, что прихожу на тренировку каждое утро, зная, что я могу тренироваться с этими игроками и быть рядом с ними, и они могут сделать меня лучшим игроком. Каждый хочет играть с лучшими игроками в мире и у нас есть такая привилегия.

Я думаю, все видят, что Месси делает. Он может делать с мячом всё, что угодно. Месси принимает правильные решения в 100% случаев», — приводит слова Тейлора Daily Mail.

Напомним, Месси и Бускетс перешли в «Интер Майами» в летнее трансферное окно.

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