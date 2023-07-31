ЦСКА оставил записку в раздевалке «Ахмата» после скандального матча в РПЛ

ЦСКА убрал за собой раздевалку после матча второго тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой «армейцев» со счётом 3:2.

Также ЦСКА оставил записку, на которой написал: «Соблюдаем собственный протокол, до встречи в Москве».

Фото: Телеграм-канал ЦСКА

Напомним, в матче «Ахмата» и ЦСКА произошёл судейский скандал. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА Милана Гаича за фол последней надежды: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.

Также директор по коммуникациям столичного клуба Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратится в ЭСК и будут добиваться отмены красной карточки игроку.