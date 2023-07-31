Вирджил ван Дейк готов стать новым капитаном «Ливерпуля»

Защитник Вирджил ван Дейк заявил о готовности стать новым капитаном «Ливерпуля» после ухода полузащитника Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак».

«Нам будет не хватать Джордана в качестве игрока и капитана команды. Но онн часть футбола, игроки уходят и приходят. Я много раз был капитаном и испытываю гордость от таких моментов. Посмотрим, что будет в будущем, но для меня будет большой честью стать новым капитаном «Ливерпуля», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Нидерландец выиграл с командой все основные возможные клубные трофеи.

В сезоне-2022/2023 на счету Ван Дейка 41 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2025 года.