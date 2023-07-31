Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 31 июля
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31 июля пройдёт 12-й игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии. В этот день состоятся четыре матча третьего тура группового этапа турнира.
Япония – Испания – 10:00 мск.
Коста-Рика – Замбия — 10:00 мск.
Канада — Австралия — 13:00 мск.
Ирландия – Нигерия — 13:00 мск.
Женский мундаиль проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
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