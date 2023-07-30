Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 30 июля, турнирная таблица

Сегодня, 30 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе H сборная Марокко минимально обыграла сборную Южной Кореи, единственным голом во встрече отметилась Ибтиссам Джраиди. В матче группы A встречались сборные Швейцарии и Новой Зеландии. Команды так и не смогли выявить победителя за 90 минут, сыграв безголевую ничью — 0:0. Ещё в одном матче группы A сборная Норвегии разгромила сборную Филиппин со счётом 6:0. Голами отметились Кэролайн Грэм Хансен, Алисия Баркер и Гуро Райтен, а Софи Хауг оформила хет-трик. В заключительном матче дня в группе H встречались сборная Германии и сборная Колумбии. Гости сумели вырвать победу на 90+7-й минуте матча, победный гол забила Мануэла Ванегас, также в матче отличились Линда Кайседо за гостей и Александра Попп за хозяев — 1:2.
Результаты матчей 30 июля:
Южная Корея — Марокко — 0:1;
Швейцария — Новая Зеландия — 0:0;
Норвегия — Филиппины — 6:0;
Германия — Колумбия — 1:2.
Завтра, 31 июля, будут сыграны по два матча в группе B и группе C.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
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