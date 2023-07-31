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Бышовец: я в тени наших «великих» тренеров, но никто из них не провёл 70 матчей за сборную

Бышовец: я в тени наших «великих» тренеров, но никто из них не провёл 70 матчей за сборную
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Бывший главный тренер сборной России, прославленный советский специалист Анатолий Бышовец вспомнил, как встретился с игроками национальной команды в эпоху работы Валерия Карпина.

«Я встречался с футболистами сборной России и очень благодарен Карпину за эту возможность. Думаю, что и игроки тоже. Я теперь нахожусь в тени наших «великих» тренеров, но никто из них не провёл 70 матчей за сборную (имеется в виду игроком и тренером. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Анатолий Бышовец был главным тренером сборной России в 1998 году. С 1982 по 1988 год специалист тренировал юношескую и молодёжную сборные СССР, а в 1991 году работал во взрослой команде.

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