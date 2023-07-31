Шоу: задача «МЮ» — победа во всех турнирах. Это достижимо, если усилим команду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями от предстоящего сезона для команды.

«Думаю, каждый из футболистов взволнован перед стартом нового сезона. Прошлый сезон выдался вполне позитивным, за исключением поражения в финале Кубка Англии. Нам есть над чем работать. Целью «Манчестер Юнайтед» с самого начала должна быть победа в каждом турнире, в котором мы участвуем. Чувствую, что если мы продолжим работу над усилением нашей команды, то эта цель вполне достижима», — приводит слова Шоу Goal.

28-летний Шоу стал футболистом «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года. За манкунианцев защитник забил четыре гола и отдал 28 результативные передачи в 260 матчах. В марте 2014 года Шоу дебютировал за сборную Англии и с тех пор поучаствовал в 31 игре в футболке национальной команды, трижды забив и отдав девять голевых передач.