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«Зенит» не страдает от двойных стандартов». Бышовец сравнил команды Семака и Карпина

«Зенит» не страдает от двойных стандартов». Бышовец сравнил команды Семака и Карпина
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил «Зенит» под руководством Сергея Семака и «Ростов» Валерия Карпина.

«Ещё с их игровых времён у меня сохранились симпатии к обоим, к их человеческим качествам. Но понятно, что сейчас у них разный уровень команд и игроков. Статус клубов сегодня несравним. «Зенит» не страдает от двойных стандартов и редко сталкивается с проблемами, в том числе судейскими. Селекция, комплектация, сумма индивидуальных качеств исполнителей — всё на высшем уровне.

«Ростов» — противоположность «Зениту». Команда оказалась в очень сложной ситуации в прошлом сезоне. Тем не менее Карпину удалось найти лидеров в коллективе, вселить в команду уверенность. Важно, что организация игры у него не входила в противоречие с возможностями футболистов.

Его тренерское кредо раскрывает возможности молодых игроков. Я уже не говорю о том, что он взялся за сборную России в той ситуации, в которой она оказалась на первом этапе. Он оказался в положении сапёра перед Хорватией. Это достойно уважения», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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