Бышовец: Юран — холерик. Возбуждение у него перевешивает торможение

Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о работе своего бывшего игрока в сборных СССР, СНГ и России Сергея Юрана.

«Я помню его ещё игроком киевского «Динамо». Внимательно наблюдал за ним и приглашал ещё в сборную Союза. Сергей по своему складу холерик. Это сказывается на его работе. Мы это видим по его поведению в технической зоне, его прямоте. Юран не сдерживается в оценках происходящего на поле. Высокий класс и богатый опыт игрока в какой-то степени дают ему право на это. Есть два процесса — возбуждения и торможения. Мне кажется, первый у него перевешивает второй. Не хватает пока эмоционального баланса», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В данный момент Сергей Юран возглавляет футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Ранее 54-летний российский специалист трудился в «Химках», «СКА-Хабаровск», «Сибири», «Шиннике» и других клубах.

Во время карьеры игрока Юран выступал за киевское «Динамо», «Бенфику», «Спартак», «Бохум» и другие клубы.